Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Havalimanı, Kanal Projesi ve Kuzey Çevre Yolu gibi birçok hükümet projesinin merkezinde olan Arnavutköy'de hükümet projelerinin yanı sıra Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ile ilçenin çehresi hızla değişmeye devam ediyor.Boğazköy Merkez Mahallesi Cami açılış törenine Arnavutköy İlçe Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Müftüsü Bahri Şamat, imamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami açılış töreninde konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Allah’a şükürler olsun ki bu güzel eserin açılışını vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Boğazköy Merkez Camimizin çalışmalarında idarecilik yapan, başkanlık yapan ve cami yapımı için desteklerini sunan vatandaşlarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Başkan Baltacı: “Uzun bir zaman yapımı devam etse de çok şükür güzel bir eser ortaya çıktı. Bu eseri ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi şüphesiz mahalle sakinlerimiz. Buraya gönlünüzü koydunuz, maddi ve manevi desteklerinizi sundunuz, bizlere geldiğinizde de Arnavutköy’ün diğer kurumlarına nasıl destek sunduysak aynı gayreti bu camimizde de gösterdik. Hayır işleri Allah’ın izniyle er ya da geç sonuçlanıyor" diye konuştu.



Arnavutköy, Boğazköy Kültür ve Spor Merkezi Yapım Çalışması Başladı

"Cami açılışımızın yanı sıra yanı başımızda Arnavutköy, Boğazköy Kültür ve Spor Merkezi İnşasının da yapım çalışmaları başladı" diyen Başkan Baltacı: “Boğazköy Bölgemizde sosyal kültürel ağırlıklı, her yaş gurubundan vatandaşlarımıza hizmet verecek tesisimizin de yapım çalışmaları başladı. Tarihimize bakıyoruz, ecdadımızın sosyal hayatı camiler etrafında şekillendirdiğini görüyoruz. Bizde birçok mahallemizde ecdadımızın yaptığı projeleri çağımıza uygun hale getirerek, yapımlarına başladık. Yanı başımızda yapımına başlanan Arnavutköy, Boğazköy Kültür ve Spor Merkezi 20 bin m2 kare alana inşa ediliyor. İçerisinde kapalı pazarı, otopark, gençlerin yararlanacağı spor alanları, etkinlik alanları, gençlik merkezi, kadın kültür merkezi ve meydanı ile vatandaşlarımıza hizmet verecek” şeklinde konuştu. Protokol konuşmalarından sonra İlçe Müftüsü Bahri Şamat’ın duaları ile Boğazköy Merkez Cami vatandaşların ibadetine açıldı.