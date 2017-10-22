Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düştüğü kentte, alçak bölgelerde sisin etkisi daha fazla hissedildi.

Edirne-Kırklareli karayolunda trafik akışı sis nedeniyle zorlaşırken, polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerler ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi bekleniyor.