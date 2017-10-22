Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüreğir ilçesinde inşaat işiyle uğraşan Ahmet Olaşmış, geçen 6 Ekim Cuma günü Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir marketten meyveli soda aldı. Sodayı aldıktan sonra iş yerine giden Olaşmış, burada tam sodayı açacakken renginin farklı olduğunu ve içerisinde ne olduğu belirlenemeyen bir cisim olduğunu gördü. Bunun üzerine firmayı arayan Olaşmış, durumu yetkililere anlattı ve yetkililerde bir kaç gün sonra Olaşmış’ın yanına gelerek konuyla ilgili bilgi aldı.



Firma yetkilileri, iddiaya göre, Olaşmış’a, “Genel müdürlük talimatıyla size sadece soda verebiliriz. Maddi bir şey veremeyiz. Bu cisim sağlığa zararlı değil ama siz bize bu şişeyi verin inceleyelim” dedi. Bunun üzerine Ahmet Olaşmış’ta şişeyi firmaya vermeyerek firmanın kendisine ikna edici bir davranış ile dönüş yapmasını istedi.

“Herhangi bir sıkıntı oluşturacak ürün değil dediler”



Aradan 12 gün geçmesine rağmen firma tarafından kendisine dönüş yapılmadığını anlatan Olaşmış, “Şişeyi çalkaladığım zaman beyaz olduğunu ve altına baktığım zaman içerisinde kabuk, kapak şeklinde bir cisim olduğunu gördüm. Yetkiliyi yanıma çağırdığımda bana herhangi bir sıkıntı çıkmayacağını, ürünlere mühendisler odası tarafından onay verildiğini söyledi. Benden alıp bunu araştırmak istediler. Bu herhangi bir sıkıntı oluşturacak ürün değil dediler” diye konuştu.

“Bu ürünleri alan tüketiciler dikkat etmeli”



Üründeki cismi kendisinin fark ettiğini fakat bir çocuğun bu ürünü alıp içse sağlık açısından sıkıntı yaşayabileceğini ifade eden Ahmet Olaşmış, “Ben bilinçli birisi olarak kontrol ettiğim için bu tehlikeye düşmedim. Bir çocuk alıp bunu içse mutlaka bir sıkıntı yaşar. Böyle ürünlere dikkat etmemiz lazım. Firmanın daha kaliteli ürünler yapmasını, tüketicinin böyle ürünleri incelemesini istiyorum. Size bir kaç soda verelim bu şişeyi verin diyorlar. Sanki ben bir şey bekliyormuşum gibi teselli amaçlı bana soda getirmişler. Firmanın beni ikna edici bir tutarlı davranışta bulunmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.