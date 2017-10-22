Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya standartlarında 206 bin metrekare alana kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, sonbahar aylarında başta öğrenciler olmak üzere ziyaretçi akınına uğruyor. Amur kaplanlarının beslenmelerini izleyen öğrenciler adeta büyüleniyor. İdari binalar, hayvan mutfağı, hayvan kliniği ve rehabilitasyon merkezi, sosyal tesisleri ve eğitim ünitelerinin bulunduğu hayvanat bahçesi, yüzden fazla türde yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapıyor. Aslan, kaplan, zürafa, zebra, leopar, geyik, maymun, ayı, boz kurt, lama, lemur, penguen, fok balığı ve kuş türlerinin yer aldığı hayvanat bahçesine öğrencilerin ilgisi hiç azalmıyor. Minik öğrenciler, hayvanat bahçesini gezmenin ve televizyonda gördükleri hayvanları yakından görmenin mutluluğunu yaşıyor.