Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çivril ilçesi Kocakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocayaka Mahallesi'nde yaşayan Özkan T. (38) ile aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Erol K. (48) bir süre önce bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Sözlü olarak başlayan iki komşunun tartışması kavgaya dönüşürken, Erol K. yanında taşıdığı silahla Özkan T.'ye ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Özkan T.'nin cesedi, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erol K. ise olay yerine gelen jandarma tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.