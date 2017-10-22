Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tırlar vasıtasıyla yurt dışından kaçak sigara getirileceğine dair bilgi edindi. Bu kapsamda çalışmalarını derinleştiren ekipler Sultanbeyli ilçesi Tem otoyolu üzerinde tırlara yönelik denetim başlattı. Bu kapsamda tırlar durdurularak kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde bir tırın tekerleklerine ve gizli bölmesine zulalanmış halde piyasa değeri 45 bin TL olan 4 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili M.T. isimli bir şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.