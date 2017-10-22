Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencisi Gül Meral, önceki gün saat 21. 30 sıralarında, kaldığı Aziziye Kız Yurdunda oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Meral'i uyandıramayan E.S., durumu güvenliğe bildirdi. Yurda çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. 40 kilo civarında olduğu belirtilen Gül Meral'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Erzincan'a getirildi. Gül Meral'in cenazesi Erzincan Camii Kebir Camiinde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze merasimine Gül Meral'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Tabutunun başında yazma olan Gül Meral omuzlarda taşınarak toprağa verildi.