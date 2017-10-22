Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tuzluca ilçesi Ermenistan sınırında bulunan Karakale Hudut Karakolu'nun olduğu bölgede mayın taraması yapan ekipten Hidayet Aras (37) arazideki mayını fark edemedi. Mayına basan Hidayet Aras'ın sağ ayağı bileğinden koptu. Olay yerinde ilk müdahale yapılan Hidayet Aras, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edilen Hidayet Aras'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.