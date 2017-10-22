Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkiyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı. Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Kilis-Hatay sınırına askeri sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyat yapıldığı bildirildi.
Sınıra fırtına obüs ve tank sevkiyatı
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs ile tank birlikleri sevk edildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkiyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı. Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Kilis-Hatay sınırına askeri sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyat yapıldığı bildirildi.
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