Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkiyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı. Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Kilis-Hatay sınırına askeri sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyat yapıldığı bildirildi.

