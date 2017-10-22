Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, önceki gece 30 yaşındaki Ali Gömeç’in gözaltına alınan Sezgin K. (32) ve Fatih Ö. (31) ile adı öğrenilemeyen kişilerle buluşarak Edremit Meslek Yüksek Okulu karşısında 4 kafadar arkadaşın zeytin alanda alkol almak için bir araya geldikleri ve ardından henüz bilinmeyen bir nedenle bu korkunç olayın yaşandığı öğrenildi. Bilindiği üzere dün sabah Tuzcumurat Mahallesi’nde zeytin toplamaya giden işçiler, tarla kenarına atılmış ve kafası bedeninden kesilerek ayrılmış kalp ve ciğerleri olmayan bir erkek cesedi bulmuştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada, cesedin Balıkesir Dinkçiler Mahallesi’ne kayıtlı 30 yaşındaki Ali Gömeç’e ait olduğu tespit edilmişti.

Polisin araştırması sonucu yakalanan kişilerinde Balıkesir’in Dinkçiler Mahallesi’ne nüfusuna kayıtılı oldukları, bir kişinin daha ise arandığı öğrenildi.