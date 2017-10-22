Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Köprübaşı Mevkii'nde meydana geldi. Abidin Sönmez, yönetimindeki 20 SR 647 plakalı motosikletiyle, yol kenarında duran 20 Y 0321 plakalı pick-up kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrulan kaskı takılı motosiklet sürücüsü Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sönmez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza ardından olay yerinden ayrılan kamyonet sürücüsü Hakan Aytekin, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, teslim oldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.