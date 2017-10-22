Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. 7 çekicinin taşıdığı obüs ve tanklar, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki sınır karakollarına konuşlandırıldı. Çekiciler, tank ve obüsleri ulaştrıdıktan sonra kentten ayrıldı.
Kilis'e obüs ve tank sevkiyatı yapıldı
22.10.2017 - 16:00 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki Kilis'e, fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı.
Etiketler : kilis,suriye,tank,obüs,haberler,
513388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513388.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER