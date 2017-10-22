Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. 7 çekicinin taşıdığı obüs ve tanklar, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki sınır karakollarına konuşlandırıldı. Çekiciler, tank ve obüsleri ulaştrıdıktan sonra kentten ayrıldı.