Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesi Yeşilköy köyünde ormanlık alandan mantar toplayan E.Y. ve S.Y. gece topladıkları mantarları yedi. Mide bulantısı ve baş dönmesi ile doktora başvuran karı kocanın zehirlendiği anlaşıldı. Daha sonra durumları ağırlaşan iki kişi Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yapılan müdahaleler sonrası durumları ciddi olan çift yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındılar.
Mantar yiyen çift zehirlendi
22.10.2017 - 16:57 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde topladıkları mantarı yiyen karı koca zehirlendi. 2 kişinin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Etiketler : düzce,mantar,haberler,zehirlendi,
513413 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513413.aspx
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