Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesi Yeşilköy köyünde ormanlık alandan mantar toplayan E.Y. ve S.Y. gece topladıkları mantarları yedi. Mide bulantısı ve baş dönmesi ile doktora başvuran karı kocanın zehirlendiği anlaşıldı. Daha sonra durumları ağırlaşan iki kişi Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yapılan müdahaleler sonrası durumları ciddi olan çift yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındılar.