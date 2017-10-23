Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 01.00 sıralarında Güngören Güven Mahallesi Taşlık sokakta meydana geldi. İddiaya göre 34 GU 8924 plakalı araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tiner dökülerek kundaklandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri gerekli incelemeyi yaptı. Yanan aracın yanında bulunan bir tiner şişesi de dikkat çekti. Araç sahipleri aracın başına gelerek polis ekiplerinden bilgi alırken üzgün oldukları görüldü.

Olayın görgü tanığı, “Ben sabaha kadar balkonda oturuyorum. Buradan yukarıya doğru kaçarak uzaklaştılar. Bir dakika geçmeden duman çıktı arabadan. Yüzleri açıktı, ama karanlık olduğu için yüzlerini göremedim. Olay saniyeler içinde oldu” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

