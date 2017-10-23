Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda ortalama 2 milyon çağrı alan merkezi arayan bazı vatandaşlar, ilginç ve gereksiz konularla hattı meşgul ediyor. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan merkezi meşgul edenler arasında cep telefonunu kontrol edenlerden yemek siparişi verene kadar çok sayıda kişi bulunuyor. Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, yılda ortalama 2 milyon gelen çağrıdan 1,5 milyonunun asılsız ihbar olduğunu söyledi.Merkezde 48 operatörün görev yaptığını, gelen çağrının numarayla 300-400 metrekarelik alanda konum bilgisinin düştüğünü, en yakın ambulansın bölgeye yönlendirildiğini ifade eden Vançelik, “Çağrıların 1,5 milyonu aç kapa. Özellikle ikinci el telefon alan kişiler 112'yi arayarak telefonu kontrol ediyorlar. Cep telefonu alındığında ilk kez denenecek numara 112 değildir” dedi.



Gereksiz aramaların hattı meşgul ettiği için acil vakalara da ulaşmayı engellediğini vurgulayan Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Asılsız ihbarların sorumluluğunu vatandaşlarımızın duyması lazım. Bazen kendi espri güçlerini denemek için arayanlar oluyor. 'Acil servis mi? O halde bana acil yemek getirin', 'Sesim geliyor mu? Yeni hat aldım da deniyorum', 'Boşta ambulansınız var mı? Benim arabayla yarıştıralım', 'Saatim çalışmıyor. Saat kaç?', 'Psikolojim bozuk biraz dertleşebilir miyiz?' gibi konuşmalara sıkça rastladık" şeklinde konuştu.Vançelik, arayan numaraların tespit edildiğini ve konuşmaların kayıt altına alındığını ifade ederek, tekrarlayan asılsız çağrılar için suç duyurusunda bulunduklarını, Kabahatler Kanunu'na göre ceza alanlar olduğunu söyledi.