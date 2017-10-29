Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet K. (53) idaresindeki 09 D 4808 plakalı kamyonet, İnönü Bulvarı Mavişehir mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Özge Mengi adlı çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan Mengi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mengi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mengi'nin cenazesinin Muş'a gönderileceği öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü Ahmet K. ise gözaltına alındı.