Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Doğu Avrupa üzerindeki soğuk hava kütlesi yurdun kuzey ve iç kesimlerine kadar sarkıyor. Cumaya kadar yurdun batısı, kıyı bölgeler ve güneydoğu hariç hemen her yerde don beklentisi var. Bu nispeten kuru soğuk bir sistem, hafta sonuna kadar Karadeniz ve güneydoğu kesimler dışında yağış beklentisi yok. Beklenen yağışlar da çok kuvvetli değil, Karadeniz kıyı kesiminde yağmur, hemen içerilerde kar şeklinde. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yağmur, Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve yükseklerinde kar var" dedi.

Hafta sonu İç ve Doğu Anadolu'ya bir miktar kar getirebilecek bir alçak basınç alanı beklendiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Sıcaklıkla ilgili hala belirsizlikler var, yağış cinsi 1200 m rakımın altında yağmur olarak da kalabilir. Akdeniz kıyıları yine yer yer kuvvetli sağanak yağmur alabilir" diye konuştu.

'SERT BİR KIŞ SİSTEMİ İÇİN ERKEN'

İstanbul'da cuma gününe kadar gece sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşebileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Gündüzleri çoğunlukla güneşli ama serin. Hafta sonu hafif yağmur geçişleri olabilir, sonrasında bir süre ısınma görünüyor. Sert bir kış sistemi için henüz erken, yakın gelecekte buna dair bir emare de yok. Kasım başlangıcı mevsim normallerinde, belki kısmen ılık görünüyor" dedi.

KAR BATIYA GELİYOR

Öte yandan 15 gündür doğuda etkili olan kar yağışı batıya kaymaya başladı. Kar kalınlığı Bolu Abant’ta 5 santimetreye ulaştı. Bursa, Sakarya ve Ankara ise yağışla birlikte beyaz örtüye büründü. Düzce'de de Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü.

İlçenin yüksek rakımlı yerlerinde iki gündür etkili olan soğuk hava ve sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Gölyaka şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği bin 830 metre olan Kardüz Yaylası beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın, kent merkezinde hava sıcaklığının düşmesine neden olacağını ve don riskinin bulunduğunu bildirdi.

Bolu'da kente 42 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sonbahar aylarında sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarının ahengiyle görsel şölen oluşan bölgedeki kar yağışı dolayısıyla ziyaret edenleri adeta büyüleyen bir manzara oluştu. Bölgeye gelen tatilciler de kartpostallık görüntülerin meydana geldiği parktaki göl kenarında yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çekti. Öte yandan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.