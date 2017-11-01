Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Ekmekci Sokak'ta bulunan Suriyeli mültecilerin yaşadığı binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.