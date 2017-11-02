Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bismil ilçesinde belediye tarafından bir düğün salonunda gerçekleşen toplu nikâh şölenine Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, kurum müdürleri, çiftlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, 30 çiftin nikâhını kıyarak, çiftlere takı hediye etti. Bismil’de göreve başladığı günden vatandaşların yanında olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gülenç, “Bugün de onlardan biri. 30 çiftimiz evliliğe ilk adımlarını attılar. Çiftlerimizin arasında ilk defa evlenenler olmakla beraber dini nikâhlı olup resmi nikâhlı olmayanlar da var. Biz özellikle dini nikâhlıları hedef almıştık. Özellikle bayanların haklarını korumak adına bunu önemli buluyoruz. Bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.



İlk eşi vefat eden ve yalnız kalan Yusuf Akbulut (47), Kaymakam Gülenç ile konuşmadan önce işsiz olduğunu belirterek, “Kaymakam beyden Allah razı olsun. Bismil’e babadır. Bismil tarihinde ilk defa böyle bir kaymakama denk geldi. Esi belediyeler pek o kadar hizmetkar değildi ama kaymakamımız babacandır. İnsanların dertlerini dinliyor, halk toplantısı yapıyor. Garibanın sesini dinliyor, onlara iş veriyor. Allah’ın sayesinde, onun sayesinde yuva sahibi oldum. Çünkü ben işsizdim, kimse iş vermiyordu. Halk toplantısına katıldım. Kaymakamımızla konuştum. Eşimin rahmete gittiğini, evde yalnız olduğumu söyledim. Bana bakanım yok dedim. Bana bir iş verin ben de yuva kurayım dedim. ‘Gelin adayın var mı’ dedi. Ben de ‘beni işe alırsanız aday çok’ dedim. ‘Ama almazsan hiçbir adayım yok’ dedim. Allah razı olsun bizi işe de aldı. Kim vesile olduysa Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.



Yusuf Akbulut’un eşi Cemile Akbulut da çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, güzel bir duygu içerisinde olduğunu söyledi. Diğer çiftler de böyle bir ortamda evlenmekten heyecan duyduklarını ifade ederek, mutluluklarını dile getirdi. Gecenin geç saatlerine kadar süren düğünde çiftler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.