Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, gece yarısı Kadırga Burnu yakınlarında bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 Bot Komutanlığı'nca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kaçak yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, çorap ve battaniye ile yiyecek verildi. İşlemlerin ardından kaçaklar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.