Kırıkhan-Kumlu karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 31 MA 213 plakalı kapalı kasa minibüste, yurda kaçak girdikleri tespit edilen, aralarında çocukların da bulunduğu 23 yabancı uyrukluyu yakaladı. Bu kişilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi. Minibüs şoförü A.İ.D. (32) gözaltına alındı.
Hatay'da 23 yabancı uyruklu yakalandı
04.11.2017 - 17:53 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 23 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : hatay,kaçak,göçmen,haberler,
516954 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516954.aspx
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