Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta gece yarısı 4 Eylül kavşağında meydana gelen trafik kazasında, kavşaktan gelip Ankara yoluna giren 66 LS 560 plakalı otomobil iddiaya göre ışık ihlali yapınca Erzincan istikametinden gelip Ankara istikametine gitmekte olan 58 AC 339 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ankara istikametine gitmekte olan 58 PB 047 ve 58 NH 711 plakalı otomobiller de duramayarak kazaya karıştı. Dört aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan Y.S.K., H.K., R.T., ve İ.T., yaralandılar. Yaralılar Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.