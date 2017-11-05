Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde meydana gelen uyuşturucu madde kullanımı sonrası sızan, kimi zaman da maddenin etkisiyle çevrede zombi gibi dolaşan gençlerin ibretlik halleri kameraya yansıdı. Esenyurt Devlet Hastanesinin önünde “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, vatandaşların gözleri önünde güpegündüz adeta zombi gibi dolaştı. Ayakta durmakta zorlanan gencin ibretlik halini görüntüleyen bir vatandaş, ona yardım etmek istedi. Ancak genç yardım isteğini geri çevirerek gözden kayboldu.

Kağıthane Çağlayan’da ise kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle motosikletin üzerinde sızan genç, yürekleri sızlattı. Çalışan motosikletin üzerinde sızan ve herhangi bir kazaya neden olmadan adeta ayakta uyuyan genç, kameralara yansıdı.