Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-Ankara karayolu üzerinde geçen ağustos ayında meyve satmak için tezgah açan Hatice Kadıoğlu (53) ile Zekiye Konuk (48) arasında müşteri paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Bunun üzerine iki kadın birbirlerine tezgahtaki elma ve armutları attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Elma ve armut silah sayıldı

Olayın ardından Konuk’un şikayetçi olması üzerine Hatice Kadıoğlu ve tezgah sahibi Selahattin Günçtı hakkında Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hafif yaralama suçundan dava açıldı. Karar davasında Kadıoğlu’na kasten yaralama suçundan 120 gün adli para cezası verildi. Mahkeme hakimi Gülay Söğüt, üzerine atılı suçtan yaralamaya elverişli olduğu için armudu silah sayarak, cezayı 180 gün adli para cezasına, iyi hal dikkate alınarak cezası 150 güne düştü. Günatçı’ya ise, 75 gün adli para cezası verildi. Toplamda 3 bin 500 lira ceza alan sanıklar için hükmün geri bırakılmasına karar verildi.