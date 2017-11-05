Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 3.'sü düzenlenen İzmir Boyoz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Gündoğdu Meydanı’nda binlerce boyozsever çimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ikramı boyoz, yumurta, peynir ve çay eşliğinde kahvaltı yaparken, düzenlenen boyoz yeme yarışması ile de eğlenceli dakikalar geçirdi. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli rağbet gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak adaylar belirlendi. Kadınlar kategorisinde yarışan 15 kadın, 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen 18 yaşındaki İlayda Dumlupınar kazandı. 16 kişinin katıldığı erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 17 boyoz yiyen Hıdır Ünal kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tablet hediye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Radyo Romantik Türk DJ’lerinin müzikleri eşliğinde İzmirliler akşam saatlerine kadar keyifli bir gün geçirdi.

