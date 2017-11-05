Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Whatsapp ihbar hattından alınan destekle merkez Nilüfer ilçesinde operasyon düzenledi. İ.G. ve T.B.T. gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile ectasy, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 211 adet fişek ele geçirildi. Osmangazi ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise, uyuşturucu satın almak suçundan B.Ç. ve N.Ş. yakalandı. Operasyonu derinleştiren ekipler, 2 kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla K.Ö.’yü gözaltına aldı. K.Ö.’nün evinde yapılan aramada çok sayıda ectasy hap ele geçirildi. Osmangazi ilçesindeki başka bir operasyonda, Y.Ç. ile G.A. ve cezaevi firarisi V.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi.
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
05.11.2017 - 17:31 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Bursa,uyuşturucu operasyonu,yaşam haberleri,
517188 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517188.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER