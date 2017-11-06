Alınan bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A blok 3. katında bulunan kadın doğum kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Kadın doğum kısmında bulunan hastalar ise tedbir olarak hastanenin diğer bölümlerine nakledildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
06.11.2017 - 09:09 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın doğum kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A blok 3. katında bulunan kadın doğum kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Kadın doğum kısmında bulunan hastalar ise tedbir olarak hastanenin diğer bölümlerine nakledildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler : Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
517301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517301.aspx
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