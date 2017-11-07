Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancaktepe Demokrasi Caddesi Atatürk Mahallesi’nde Serdar Bülbül ile M.U. isimli şahıs arasında tartışma çıkmıştı. M.U., tartıştığı Serdar Bülbül’ün kulağını ısırarak koparmıştı. Olaydan sonra yakalanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol hükümlerinin uygulanması istemiyle Anadolu 6. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede sorgusu sona eren zanlı, haftanın belli bir gününde imza atmak şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.