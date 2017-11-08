Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde Kurtuluş, Atatürk ve Bahçelievler mahallelerinde üç işyerinde hırsızlık yapan, silahlı ve maskeli A.D., H.D. ve E.T.’nin bulunduğu adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan hırsızların işyerlerinden çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.