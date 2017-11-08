Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde Kurtuluş, Atatürk ve Bahçelievler mahallelerinde üç işyerinde hırsızlık yapan, silahlı ve maskeli A.D., H.D. ve E.T.’nin bulunduğu adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan hırsızların işyerlerinden çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Silahlı ve maskeli 3 hırsız tutuklandı
08.11.2017 - 22:19 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da üç işyerinden hırsızlık yapan silahlı ve maskeli 3 kişi yakalandı.
Etiketler : Şanlıurfa,hırsızlık,
518101 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518101.aspx
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