Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren çalışma sonucu içki ve sigara kaçakçılarına yönelik 3 gün önce Samsun merkezli Bafra ve Kavak ilçeleri ile Rize, Artvin Hopa, Ordu ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şanlıurfa'da gözaltına alınan bir kişi ifadesi SEGBİS ile alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bafra'da hastalığından dolayı hastanede tedavisi süren bir kişinin de ifadesi hastanede alındı ve serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 12 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.