Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 21:30 sıralarında Maltepe Sahil yolu üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Çay içmek için kafeye gelen 4 kişi arasında iddiaya göre sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Masada oturan Nurullah Y., Mehmet K., Adem Yeşiltaş ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişinin çay içtiği esnada dışarıdan yanlarına bir kişi geldi. Kimliği belirlenemeyen şahıs kafeden çay alarak dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra belindeki tabancayı çıkararak tekrar içeri giren şahıs, masada oturanların yanına gelerek ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Mehmet K. ve Adem Y. Ve Nurullah Y., ağır yaralanırken, masada oturan kimliği belirlenemeyen şahıs ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kafe çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Nurullah Y.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Mehmet K., ile Adem Y., ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Adem Y.,’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahların çekildiği kavga sonrası polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik Kuvvet polisinin de hazır bekletildiği olay yerinde yapılan incelemeler sonrası kafe içerisinde hayatını kaybeden Nurullah Y.,’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için bölgede çalışma başlattı.