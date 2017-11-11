Mahmut Avşar idaresindeki 07 FRN 55 plakalı yolcu otobüsü, TEM otoyolunun Tarsus-Pozantı istikameti Damlama mevkisinde, Mehmet Mutlu'nun kullandığı 42 AJ 300 plakalı çekiciye bağlı 42 CAY 67 dorse plaklı tıra arakadan çarptı.
Kazada sürücü Avşar da dahil otobüsteki 10 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüsün yedek şoförü kurtarılamadı.
Mersin'de otobüs çekiciye bağlı tıra çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
11.11.2017 - 16:26 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, çekiciye bağlı tıra arkadan çarpan otobüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Mahmut Avşar idaresindeki 07 FRN 55 plakalı yolcu otobüsü, TEM otoyolunun Tarsus-Pozantı istikameti Damlama mevkisinde, Mehmet Mutlu'nun kullandığı 42 AJ 300 plakalı çekiciye bağlı 42 CAY 67 dorse plaklı tıra arakadan çarptı.
Etiketler : mersin,tarsus,kaza,
518753 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518753.aspx
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