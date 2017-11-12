Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan bir kadın, düzenli bir işte çalışmayan kocasının görevlerini yerine getirmediğini belirterek, Kavak Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Mahkeme davayı reddetti. Davacı kadının temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir bir karara imza attı. Yargıtay, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin düzenli olarak çalışmadığı, birlik görevlerini yerine getirmediğine hükmetti.

Yargıtay kararında, "Erkeğin düzenli bir işte çalışmaması halinde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.