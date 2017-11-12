Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde, seyyar satıcılar Yavuz Urhan (23) ile Veysel Karani Karabulut (31) arasında tezgah yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Urhan bıçakla yaralandı. Urhan, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı Karabulut, polis tarafından gözaltına alındı.
Seyyar satıcıların tezgah kavgası ölümle son buldu
12.11.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da seyyar satıcılar arasında tezgah yeri konusunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Karaman,seyyar satıcı,tezgahtar,bıçaklı kavga,
518918 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518918.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER