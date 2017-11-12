Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde, seyyar satıcılar Yavuz Urhan (23) ile Veysel Karani Karabulut (31) arasında tezgah yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Urhan bıçakla yaralandı. Urhan, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı Karabulut, polis tarafından gözaltına alındı.