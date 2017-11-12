Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesindeki Aliya İzzet Begoviç caddesinde ilerleyen bir otomobilin sağ ön ve arka camlarından yaşı küçük 2 çocuk, baş ve kollarını araçtan çıkartarak seyahat etti. Kadın bir sürücünün yönetimindeki otomobildeki çocukların bu görüntüsü tepki çekti. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı sürücü, çocukların tehlikeli hareketlerine karşın uyarıları dikkate almadan ilerlemeyi sürdürdü. Yaklaşık 2 kilometre sonra duran otomobil sürücüsü, bozuk olduğu gerekçesiyle camların kapanmadığını ileri sürdü.