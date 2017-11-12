Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Kemal K. (48) ve eşi Gülçin K. (42), öğle saatlerinde evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen öfkeli koca, eşini dövmeye başladı. O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan 21 yaşındaki Dilara, babasını tabancayla vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Dilara K. ilk ifadesinde, “Anemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim” dedi.



Mustakemalpaşa Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Dilara ile annesi Gülçin K. adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ilk savunması alınan Gülçin K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kızının babasını silahla vurduğu sırada dışarıda olduğunu söyledi. Dilara ise olay sırasında babasının annesini dövdüğünü, ikisini ayırmak isterken babasını korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Mustafakemalpaşa Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen anne Gülçin K., verdiği çelişkili ifadelerin ardından kızı Dilara ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.