Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Tüfenkci, konuya ilişkin Malatya Kayısı İşletmeleri Derneği (MAKİD) Başkanı Rahmi Semiz ve dernek üyelerini makamında kabul etti. MAKİD Başkanı Rahmi Semiz, üreticiden alınan kayısıların iç pazara sunulmak üzere yıkandığını, ayıklandığını ancak etiketlenip raflara çıkacakken Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı denetimlerden onay almadığını, bu nedenle de işletmecilere 16 bin liralık ceza kesildiğini belirtti. Semiz, sadece kayısıdan geçimini sağlayan 40 bin ailenin olduğunu ve kayısının hasat sonrası ‘islim damı’ denilen özel odalarda kükürtlenerek muhafaza edildiğini belirterek, “Üretici daha sonra kükürtleyip hazırladığı ürününü satışa sunuyor. Karmaşa da pazara çıktıktan sonra başlıyor. Çünkü AB’ye uyum kapsamında kayısıdaki kükürt oranının 2000 parts per million’un (ppm) üzerinde olmaması gerekiyor. Avrupa 2000 ppm’i sınır tutarken, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran 3000 ppm. Ürün iç pazarda da tıpkı AB ülkeleri gibi 2000 ppm sınırına göre denetimden geçiyor. Yapılan denetimde bu sınırın üzerinde çıkan kayısı için satıştan kaldırılma kararı veriliyor ve işletmeciye 16 bin liralık ceza kesiliyor. Bu ceza da işletmelere çok ağır geliyor. İşletmeciler kükürt oranı nedeniyle iç pazarda iş yapamıyor. Ben bu noktada bir çözüm bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Bakan Tüfenkci, kayısının tarladan sofraya gelene kadar izlenebilirliğinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Uygun kükürtleme yöntemi yapılması için üreticilere eğitim verilebileceğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, kükürdün ocakta yakmak yerine gaz olarak kullanılabileceğini ve gaz cihazlarının üreticiye hibe yöntemiyle dağıtabileceğini kaydetti.

"İÇ PAZARI DA GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Konuya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile telefonda görüşen Bakan Tüfenkci, “Hem üreticimizi hem kayısıyı pazarlayan işletmecilerimizi mağdur etmeden çözüme yönelik adım atıyoruz. Malatya, dünya kuru kayısı üretiminde yaklaşık yüzde 80’lik bir paya sahip. Malatya’nın aşı ekmeği olan kayısının dünyada da hak ettiği yere gelmesi için de var gücümüzle çalışıyoruz. Dış pazarları genişletmeyi düşünürken iç pazarı da göz ardı edemeyiz. Bunun için Malatyalı hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. İnşallah Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerimiz neticesinde kükürt oranlarına ilişkin üreticilerimizi de, işletmecilerimizi de sevindirecek bir çözüm bulacağız" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci’nin telefon görüşmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç da Malatya Kayısı İşletmeleri Derneğini kabul ederek, dernek üyelerinin taleplerini dinledi. Tunç, konuya ilişkin çözüm arayışında olduklarını belirtti.