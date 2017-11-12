Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siz de sofrasından nar ekşisini eksik etmeyenlerdenseniz bu habere bir göz atın isteriz. Nar ekşisi nasıl yapılır hiç merak ettiniz mi? Peki evde kendiniz nar ekşisi yapabilir misiniz? Şimdiden merak içine girdiyseniz sizler için nar ekşisi yapmanın püf noktalarını içerin bu haberi derledik. Özellikle Ege Bölgesi’nde yemeklerin ve salataların vazgeçilmezleri arasında bulunan nar ekşisinin yapımı da çok özel. Aydın’ın Nazilli ilçesinde soğuk havaların başlamasıyla birlikte kışlık hazırlıklar da tamamlandı. Sonbahar mevsiminden kış mevsimine geçmeden yapılan hazırlıklardan bir tanesi de nar ekşisi yapımı. Yüzyıllar önceden başlayan gelenekleri yaşatan ve nar ekşisinin yanı sıra narın da tanelenerek yenmesi gerektiğini ve vücut için çok faydalı olduğunu ifade eden Eczacı Mehmet Gebenç, tanelenerek derin dondurucuya konulduktan sonra 1-1,5 yıl tazeliği korunarak saklanabilen Nar’ın, yaz aylarının vazgeçilmez tatları arasında yer alan Kar Helvasının en büyük rakibi olarak ‘Nar Helvası’ şeklinde ikram edilebileceğini iddia etti. Gebenç, “Orta Asya’dan beri alışılmış, atalarımızdan gelen adetle, nar ekşisi yapımında öncelikle taneleme yapılıyor. Arkasından bez torbada sıkma yapılıyor. Ayakla sıkılıyor ama günümüzde robotlarla da sıkılabilir. Kıyma makinesiyle da sıkılabilir. Sıkılan, suyu çıkartılan nar, kazana konuluyor. Odun ateşinde kaynatılıyor. Siz evde yapmak isterseniz tüp gaz üzerinde paslanmaz çelik tencerelerin içerisinde de yapabilirsiniz” dedi.



İŞTE PÜF NOKTASI

Gebenç, nar ekşisi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ve bu işin püf noktası olması nedeniyle soğan ve biber kullandığını belirterek, “Nar ekşisi yaparken sıktığınız nar suyunun 20 litresinde mutlaka bir tane kuru soğan doğrayıp içine koyacaksınız. Kuru biber varsa bir tane, yoksa yeşil taze biber koyacaksınız. Bu da işin püf noktası. Tabi bu yüzyılların deneyimi ile bu hale gelmiş. Eğer bunları koymazsanız nar ekşisi istediğiniz lezzette olmaz. Çünkü soğandan almış olduğu kükürt ve diğer mineraller, biberden almış olduğu vitamin ve mineraller ile nar ekşisi hem köpürmeden kaynama şansına sahip oluyor hem de lezzetli oluyor. Ve nar ekşisini koyu kıvama gelene kadar suyunu uçuruyorsunuz. Kaynatmanın esas amacı budur. Suyu uçtuktan sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Ve soğumadan sonra elde etmiş olduğumuz nar ekşisini de cam kaplarda iki sene hiçbir katkı maddesi kullanmadan saklama imkanına sahipsiniz. O şekilde salatalarınızda ve diğer ekşi ile ilgili her türlü çalışmalarınızda kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.



SAĞLIK VE ŞİFA DEPOSU

Nar suyu ve nar ekşisi kalp ve damar sistemi için antioksidan olduğunu vurgulayan Gebenç, narın sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıraladı: "Kırmızı olan şeyler antioksidandır. Kalp ve damar sistemindeki zararlı, vücudun atamadığı maddelerin atılımını hızlandırır. Bir de özellikle şunu vurgulamak istiyorum; nar ekşisi ve nar suyu metabolizmayı hızlı çalıştırır. Erikte de bu özellik vardır. Metabolizma hızlı çalıştığı için acıkma hissiniz daha çok olur. Yemek yemek istemeyen, yaşlı olsun, orta yaşlı olsun veya çocuk olsun, nar ekşisi veya nar suyu veya narın kendisini yedirdiğiniz zaman, daha fazla bir acıkma hissi olduğu için sizin söylemenize gerek kalmadan günde 3 defa 4 defa yemek yeme şansı elde etmiş olur. Nar ekşisi özetle iştah artırır. Nar Ekşisi metabolizmayı hızlandırdığı için, erkek olsun, bayan olsun kullandıkça doğal yolla kilo vermenizi de hızlandırmış olur. Nar ekşisi kalp damar sistemini, artı kolesterolü ayarlar bir de lipid yağ oranını harcattığı, metobizmayı hızlandırdığı için dolayısıyla lipidi de kolesterolü de ayarlar. Yüksekse düşürür. Bir de lipid yağ oranını da harcattığı için metabolizmayı da hızlı harekete geçirdiği için lipid olayını da ayarlar kolesterolü de ayarlar.”

