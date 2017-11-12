Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Gülistan Caddesi ile 3081. Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nden Yenişehir Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ertan Tara (44) idaresindeki 20 ET 213 plakalı otomobil, Mehmet Yıldız idaresindeki 20 DH 864 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Ertan Tara ve Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül (38), Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Birgül Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılardan Mehmet Yıldız'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.