Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, Tepecik Mahallesi İşçiler Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, tabancayla Salih Sülük (62), Doğuş Dikkulak (18) ve Uğurcan Taşpınarlı'ya (23) ateş etti. Vücutlarına kurşun isabet eden Sülük, Dikkulak ve Taşpınarlı yaralandı.

Tepecik eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan göğsüne kurşun isabet eden Dikkulak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ekipler, kaçan zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada, çok sayıda yaralı yakınının hastaneye gelmesi nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bazı yaralı yakınlar burada fenalaştı.