İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, Tepecik Mahallesi  İşçiler Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen  zanlı, tabancayla Salih Sülük (62), Doğuş Dikkulak (18) ve Uğurcan Taşpınarlı'ya  (23) ateş etti. Vücutlarına kurşun isabet eden Sülük, Dikkulak ve Taşpınarlı  yaralandı.

Tepecik eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan  göğsüne kurşun isabet eden Dikkulak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ekipler, kaçan zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada, çok sayıda yaralı yakınının hastaneye gelmesi nedeniyle  bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bazı yaralı yakınlar burada fenalaştı.