Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta merkez üssü Süleymaniye olan 7.3’lik bir deprem meydana geldi. Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman’da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin’de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.

Irak depremi Batman’da vatandaşları sokağa döktü

Irak’ın Halepçe kentinde meydana gelen 7.2’lik deprem Batman’da da hissedildi. Akşam saat 21.20 sıralarında Irak’ta meydana gelen 7.2’lik deprem Batman’da vatandaşları sokağa döktü. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar çocuklarıyla beraber evlerinden çıkarak parklara akın etti. Soğuk havada sokaklarda bekleyen vatandaşlar battaniyelerle ısınmaya çalıştı.

Deprem anında evde oturan Murat Düz, oturduğu sırada sallandığını ama alt katta olduğu için fazla hissetmediğini her ihtimale karşı sokağa çıktıklarını söyledi.Veysel Akat, evde misafirlerle oturduğu sırada sallandıklarını ve evde panik yaşandığını belirterek, çoluk çocuk ailecek can havli ile kendilerini sokağa attıklarını söyledi.

ŞANLIURFA'DA DA HİSSEDİLDİ

Irak’ın Süleymaniye kendi yakınlarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Hafif şekilde hissedilen deprem en çok yüksek binalarda ve Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerinde hissedildi. Deprem nedeniyle büyük bir panik yaşanmazken evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.