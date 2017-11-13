Alınan bilgiye göre, İlker Taşpınar'ın (28) kullandığı 26 KV 702 plakalı otomobil, otogar yakınında, önce yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Ergül'e (43) ardından da önünde seyreden Serkan Alan (36) yönetimindeki 10 VZ 380 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, 26 KV 702 plakalı otomobilde bulunan Elif Taşpınar ile yaya Yusuf Ergül olay yerinde öldü, yaralanan sürücü Serkan Alan ve aynı araçta bulunan Serkan Kazankaya (30) Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
13.11.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlker Taşpınar'ın (28) kullandığı 26 KV 702 plakalı otomobil, otogar yakınında, önce yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Ergül'e (43) ardından da önünde seyreden Serkan Alan (36) yönetimindeki 10 VZ 380 plakalı otomobile çarptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Eskişehir,
519158 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519158.aspx
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