Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Aksu ilçesi'nin Soğucaksu Mahallesi 11 sokakta iki katlı müstakil evde meydana gelmişti. Baba Göksel Akşeker, iddiaya göre Perşembe günü oturdukları evde kızları 3 yaşındaki Hira ve 5 yaşındaki Elasu’yu tabancayla kafalarından tek kurşunla öldürdü. Göksel Akşeker, çocuklarını öldürdükten sonra aynı tabancayla kafasına tek kurşun sıkarak intihar etti. Oturdukları evin sahibi, kiracısından haber alamayınca durumu polis ekiplerine haber verdi. polis ekiplerinin gelmesinin ardından ev sahibi yedek anahtarla kapıyı açtı ve ekipler içeride Göksel Akşeker ve iki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Polisler yaptıkları incelemenin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.



40 yaşındaki Göksel Akşeker’in daha önce adli kaydının bulunduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilirken, 30 Ağustos’ta eşini Hurma Mahallesi’nde yaraladıktan sonra çocukları kaçırdı. Cezaevi firarisi olan Göksel Akşeker, o günden sonra çocuklarla beraber firari bir şekilde yaşantısına devam ediyordu.



Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen baba ve 2 kız çocuğunun cansız bedenleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına verildi. Sabah saatlerinde morga gelen Göksel Akşeker ve çocukların annelerinin yakınları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Göksel Akşeker’in cenazesi morgdan öğle saatlerinde alınırken, çocukların cenazeleri öğleden sonra anne Şura Akkök Akşeker tarafından alındı. Çocukların cansız bedenleri tek tabuta konularak Kahramanmaraş’a götürüldü. Cenazelerin merkez mezarlığında yarın toprağa verileceği öğrenildi.



“İki tane gül gibi yavrularım öldü gitti”

Cenazenin götürülüşü sırasında anne Şura Akkök Akşeker, kocasının daha önce kendisine çocuklarını görmek istediğini söyleyerek yanına çağırdığını ve bu esnada kendisini silahla vurduğunu belirtti. Şura Akkök Akşeker, “Kapalı cezaevinden firar ettikten sonra, tuzağa düşürüp beni vurdu. Çocuklarımı görmek istiyorum deyip bizi çağırdı. Beni vurduktan sonra 6 saat işkence yaptı. Sonra çocuklarımı kaçırdı. Bu adam 2 aydır Antalya'da elini kolunu sallayıp dolaşıyordu. Ben bu adamın uyuşturucu bağımlısı ve sapık bir zihniyete sahip olduğunu söylememe rağmen hiçbir şey yapılmadı. Annesi oğlunun ne tür bir insan olduğunu bildiği halde kendi adına ev kiralayarak oturttu. Benim çocuklarımın ölmesine sebep olan herkesten şikâyetçiyim. Bir olup çocuklarımı öldürdüler. Benim iki tane gül gibi yavrularım öldü gitti” dedi.