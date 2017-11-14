Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Sakarya Mahallesi'nde motorize polis ekiplerini gören şahıslar 27 YC 243 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen durdurulamayan otomobil, Şehit Jandarma Üsteğmen Hakan Özcan Sokak'ta park halinde bulunan Alparslan Kaygısız'a ait 27 PG 015 plakalı araca çarptı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kazanın ardından kısa süreli şok yaşayan 3 kişi, araçtan indi. Koşarak izlerini kaybettirmeye çalışan şahıslar ile polisler arasında tekrar kovalamaca başladı. Ekipler kısa sürede isimleri öğrenilemeyen 3 şahsı da yakalayarak, gözaltına aldı.



"Park halindeki araca çarpmasaydı çocukları ezecekti"

Kazayı anlatan Alparslan Kaygısız, zanlıların park halindeki araca çarptığını söyleyerek, işlek olan caddede bulunan çocukları ve insanları ise kendi aracının kurtardığını söyledi. Kaygısız, "Zanlılar park halinde olan benim aracıma çarptı. Eğer aracıma çarpmasaydı, çocukları ya da diğer insanları ezerdi" dedi.



Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü

Şahıslardan birinin elinde pompalı tüfek ele geçirilirken, zanlıların kaçmaya çalıştığı aracın ise İbrahimli Polis Merkezi'nin sorumluluk alanından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Düztepe Polis Merkezi'ne götürülürken içerisinden bir adet çakı bıçağı, bir adet hançer ele geçirilen araç ise detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.