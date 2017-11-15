Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı az bulutlu 24
Antalya: Parçalı az bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20