Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 16 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22 
Adana: Parçalı az bulutlu 24 
Antalya: Parçalı az bulutlu 23 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20 