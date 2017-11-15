Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde İnegöl ilçesi Islahiye Mahallesi’nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan operasyonda altı arama dedektörü ölçüm yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 ve 2.5 metre ölçümlerinde 2 adet kuyu kazdığı ortaya çıktı. Yapılan aramada 1’er adet bilgisayar, dedektör, ses cihazı, toprak altı röntgen cihazı, akü, 3 adet taş kırmak için murç ve 6 adet kaya kırmak için fünye ele geçirildi. Kazı alanında şüphelilerin, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde malzemeler olduğu ve çadırlarda kaldıkları görüldü.İşlemlerinin ardından A.S., F.T., S.G., İ.T. ve Y.K. adliyeye sevk edildi.