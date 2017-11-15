Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir eski öğretmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen M.T, EMKO Sanayi Sitesi'ndeki 9. Noter'de işlem yapmak için beklerken polis tarafından yakalandı. M.T, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi.
FETÖ şüphelisi noterde yakalandı!
15.11.2017 - 15:01 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen noterde gözaltına alındı.
Etiketler : eskişehir,fetö,noter,
519799 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519799.aspx
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