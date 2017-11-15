Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesinde eğitim gören iki grup öğrenci, Mühendislik Fakültesi önünde henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda darbedilen 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencilere müdahale ederek, kavganın büyümesini önledi. Yaralı öğrenciler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 öğrenciyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

