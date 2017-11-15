Alınan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesinde eğitim gören iki grup öğrenci, Mühendislik Fakültesi önünde henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda darbedilen 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencilere müdahale ederek, kavganın büyümesini önledi. Yaralı öğrenciler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 öğrenciyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Aksaray Üniversitesinde kavga çıktı, yaralılar var
15.11.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray Üniversitesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesinde eğitim gören iki grup öğrenci, Mühendislik Fakültesi önünde henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda darbedilen 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencilere müdahale ederek, kavganın büyümesini önledi. Yaralı öğrenciler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 öğrenciyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Etiketler : Aksaray Üniversitesi,Aksaray Üniversitesi kavga,haberler,
519801 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519801.aspx
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