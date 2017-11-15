Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüsne Keser, kışın evinde yakacak olarak kullanmak için kömür yardımı talebini iletmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın makamına gitti. Odaya giren Hüsne Keser, ortada bulunan halının kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarmak istedi. Keser, Vali Yardımcısı Özkan'ın ısrarlarına rağmen ayakkabılarını odanın girişinde çıkarıp, çoraplarıyla halıya basarak koltuğa oturdu. Vali Yardımcısı Özkan, kömür yardımı talebinde bulunan Hüsne Keser'e, yardımcı olacakları sözünü verdi. Keser, ardından ayakkabılarını tekrar giyip odadan çıkarak evine gitti.



Vali Yardımcısı Özkan, Hüsne Keser'in ayakkabılarının altı temiz olmasına ve ısrarla çıkarmamasını söylemesine rağmen çoraplarıyla halıya bastığını söyleyerek şöyle konuştu: "Yerde halıyı görünce, 'Temiz halıya basmaya kıyamam' diyerek ayakkabısını çıkardı. Benim ısrarım üzerine de, 'Bu bizim görgümüzdür, atalarımızdan gelen bir olaydır' dedi. 'Temiz yerlere ayakkabı çıkarılarak girilir' dedi. Çıkarmaması için ısrar etmeme ve ayakkabısı temiz olmasına rağmen çıkardı. Düşüncesi ve nezaketi nedeniyle biz de kendisine teşekkür ettik. Kömür için de kendisine yardımcı olacağız."