Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece saatlerinde, TEM'deki Köroğlu Park Mevkii'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Muhammet Enes Kıran yönetimindeki81 AE 121 plakalı otomobil, önünde giden Ali D. yönetimindeki BA 011-L plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tırın altında kalarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik, yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.